Bodrum'da kalçası kırılan köpeğin tüfekle vurulduğu belirlendi

Otomobil çarpması sonucu kalçası kırılarak tedaviye alınan köpeğin, vücudunda çok sayıda saçmaya rastlandı. Vurulan hayvan vücudundaki saçmalarla yaşarken, olayın ne zaman yaşandığı bilinmiyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 8 yaşındaki köpek, otomobil çarpması sonucu yaralandı.

Kalçasında kırık şüphesiyle Turgutreis Bakımevi’ne götürülen köpeğe ilk müdahale yapıldı. Ardından ise özel bir veteriner kliniğine sevk edilerek tedavisine burada devam edildi.

ÇOK SAYIDA SAÇMAYA RASTLANDI

Araç çarpması nedeniyle kalçasında kırık olan köpeğin vücudunda onlarca saçmaya rastlandı.

DAHA ÖNCE AV TÜFEĞİYLE VURULDU

Saçmalar, hayvanın daha önce tüfekle vurulduğunu ve vücudunda saçmalarla yaşadığını ortaya çıkardı.

Köpeğin ne zaman vurulup, ne zamandan beri vücudunda saçmalarla yaşadığı ise bilinmiyor.