Bodrum'da kamyon ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Yalıkavak yönüne seyrederken U dönüşü yapan kamyonet, motosiklete çarptı. Bu etkiyle ağır yaralanan evli ve çocuk sahibi motosikletli müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinden Yalıkavak-Torba yolunda seyreden Ömer G. idaresindeki kamyonet, Gölköy’de U dönüşü yaptı.

O esnada aynı istikamete seyreden Fatih Kandak idaresindeki motosiklet, kamyonete çarptı.

MOTOSİKLETLİ HAYATINI KAYBETTİ

Kamyonetin altında kalan motosiklet sürücüsü ise ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

MİLAS'TA TOPRAĞA VERİLECEK

Kamyon sürücüsü ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Fatih Kandak'ın, bir şirkette satın alma müdürü olarak görev yaptığı öğrenildi. Cenazesi, yarın Milas'ta toprağa verilecek.