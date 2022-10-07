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    Bodrum'da kaza: 1 ölü, 2’si ağır 3 yaralı

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.
    • 07.10.2022 - 07:53
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    Bodrum'da kaza: 1 ölü, 2’si ağır 3 yaralı

    Bitez mahallesi Atatürk Bulvarı’nda 48 AIP 375 plakalı otomobil, kasisten geçtiği sırada sürücüsü Bülent Salbaş’ın kontrolünden çıktı. Karşı şeride geçen otomobil, karşı istikametten gelen 48 TJ 061 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ekibi ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    3 metrelik duvarın üzerine fırladı

    Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Ahmet Varda, motosikette yolcu olarak bulunan oğlu Deniz Varda ile otomobildeki Ceren Demirel Salbaş ve otomobil sürücüsü Bülent Salbaş yaralandı. Kazada Deniz Varda çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki 3 metre yüksekliğindeki duvarın üzerine fırladı.

    Bodrum da kaza: 1 ölü, 2’si ağır 3 yaralı #1

    Motosiklet sürücüsü kurtarılamadı

    İHA'nın haberine göre; otomobildeki yaralı Ceren Demirel Salbaş’ın da kalbinin durduğu, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürüldüğü öğrenildi. Motosiklet sürücüsü Ahmet Varda sağık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılardan Deniz Varda ve Ceren Demirel Salbaş’ın durumunun ciddi olduğu, yoğum bakıma alındıkları öğrenildi.

    Bodrum da kaza: 1 ölü, 2’si ağır 3 yaralı #2

    Çocuğuna ilaç almaya çıkmıştı

    Kazada hayatını kaybeden Ahmet Varda’nın kazada yaralanan oğlu Deniz Varda’nın diş ağrısı nedeniyle nöbetci eczaneden ilaç almaya gittikleri öğrenildi.
    Çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki telefon direğinin kırıldığı görüldü.

    Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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    Bodrum da kaza: 1 ölü, 2’si ağır 3 yaralı #16


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