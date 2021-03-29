Başıboş gezen pitbull cinsi köpeğin, tek darbe ile yere düşürdüğü vatandaşa saldırma anları kameraya yansıdı.

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Bitez Mahallesi'nde başıboş gezen pitbull cinsi köpek, bir restoranın önünde beklemeye başladı.

Restoran çalışanları, yasaklı ırk olduğunu bilmedikleri köpeğe yemek verdi.

Boynunda tasması olan ve gün boyu bölgeden ayrılmayan dişi pitbull, bir süre sonra dehşet saçtı.

YÜRÜYEN ADAMI YERE SERDİ

Yol kenarından geçen bir vatandaşın üzerine bir anda atlayan pitbull, kimliği belirsiz adamı yere düşürdü. Neye uğradığını şaşıran adama ikinci kez saldıran köpek, restoran çalışanları tarafından uzaklaştırıldı.

Bodrum Belediyesi Geçici Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler, önce köpeğin sağlık durumunu kontrol etti. Evcil olduğu anlaşılan köpeği araca koyan yetkililer, Bodrum Belediyesi veteriner işlerine götürdü.

Bodrum’da pitbull saldırısı güvenlik kamerasında

"BİR ANDA SALDIRMAYA BAŞLADI"

Olay anında köpeği güçlükle durduran restoran çalışanı Felemez Dağ, "Daha önce bu köpeği burada hiç görmedim. Sabah saatlerinde restoranın önüne geldi. Aç ve susuz olduğunu anlayınca yemek verdik. Köpek de kapının önünden ayrılmamaya başladı. Tasması var diye bir şey yapmadık ya terk edildi ya da evden kaçmıştır diye düşündük. Bir yandan da tedirgin olduk. Akşam saatlerinde kapının önünde sessizce dururken bir anda yoldan geçen bir adama saldırdı. Isırmadı ama çok güçlü zıplayarak adamı yere düşürdü. Ben hemen koştum o esnada tekrar adama saldırmaya kalktı. Boynundaki tasmadan tutup kenara çektik." şeklinde konuştu.

Vatandaşın saldırıyı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenilirken, olay anı ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.