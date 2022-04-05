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    Bodrum'da PKK'nın lehine slogan atan şahıslar yakalandı

    Geçtiğimiz günlerde Yalıkavak Mahallesi Pazaryeri’nde düzenlenen Nevruz kutlamalarında PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atan 6 şüpheli, emniyet güçlerince yakalanarak gözaltına alındı.
    • İHA
    • 05.04.2022 - 12:19
    • Güncelleme : 05.04.2022 - 12:32
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    Bodrum'da PKK'nın lehine slogan atan şahıslar yakalandı

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde 20 Mart tarihinde HDP, TİP, HDK, Yeşil Sol Parti, EMEP ve Sol Parti’den oluşan Nevruz Komitesi tarafından Nevruz kutlamaları yapıldı.

    TERÖR ÖRGÜTÜ LEHİNE SLOGANLAR ATTILAR

    Yalıkavak Mahallesi Pazaryeri’nde kutlamaların yapıldığı sırada bazı kişiler, terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı.

    Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma çerçevesinde slogan atan kişiler tespit edildi.

    6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Kimlikleri tespit edilen şahısların adreslerine güvenlik güçlerince operasyon düzenlendi.

    Operasyonda 6 kişinin gözaltına alındığı ve adreslerinde çeşitli materyaller ele geçirildiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor

    Bodrum da PKK nın lehine slogan atan şahıslar yakalandı #1

    Bodrum da PKK nın lehine slogan atan şahıslar yakalandı #2


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