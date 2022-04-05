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- Bodrum'da PKK'nın lehine slogan atan şahıslar yakalandı
Bodrum'da PKK'nın lehine slogan atan şahıslar yakalandı
Geçtiğimiz günlerde Yalıkavak Mahallesi Pazaryeri’nde düzenlenen Nevruz kutlamalarında PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atan 6 şüpheli, emniyet güçlerince yakalanarak gözaltına alındı.
- İHA
- 05.04.2022 - 12:19
- Güncelleme : 05.04.2022 - 12:32
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 20 Mart tarihinde HDP, TİP, HDK, Yeşil Sol Parti, EMEP ve Sol Parti’den oluşan Nevruz Komitesi tarafından Nevruz kutlamaları yapıldı.
TERÖR ÖRGÜTÜ LEHİNE SLOGANLAR ATTILAR
Yalıkavak Mahallesi Pazaryeri’nde kutlamaların yapıldığı sırada bazı kişiler, terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma çerçevesinde slogan atan kişiler tespit edildi.
6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Kimlikleri tespit edilen şahısların adreslerine güvenlik güçlerince operasyon düzenlendi.
Operasyonda 6 kişinin gözaltına alındığı ve adreslerinde çeşitli materyaller ele geçirildiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor