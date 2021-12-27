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    Bodrum'da rüşvet iddiası: Vergi dairesi müdürü gözaltında

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde, vergi dairesi müdürü S.O. rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alındı.
    • DHA
    • 27.12.2021 - 22:05
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    Bodrum'da rüşvet iddiası: Vergi dairesi müdürü gözaltında

    Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, rüşvet aldığı ileri sürülen Bodrum vergi dairesi müdürü S.O., teknik ve fiziki takibe alındı.

    RÜŞVET ALDIĞI TESPİT EDİLDİ

    Yürütülen soruşturma kapsamında Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri D.E.'nin A.A. aracılığıyla vergi dairesi müdürü S.O.'ya makam odasında rüşvet verdiği tespit edildi.

    3 ŞÜPHELİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

    Polis ekiplerince 3 şüpheli suçüstü yakalanırken, ekiplerin yaptığı aramada hem makam odasında hem de şüpheli A.A.'nın aracında toplam 200 bin lira nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

     

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