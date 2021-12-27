- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Bodrum'da rüşvet iddiası: Vergi dairesi müdürü gözaltında
Bodrum'da rüşvet iddiası: Vergi dairesi müdürü gözaltında
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, vergi dairesi müdürü S.O. rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alındı.
- DHA
- 27.12.2021 - 22:05
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, rüşvet aldığı ileri sürülen Bodrum vergi dairesi müdürü S.O., teknik ve fiziki takibe alındı.
RÜŞVET ALDIĞI TESPİT EDİLDİ
Yürütülen soruşturma kapsamında Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri D.E.'nin A.A. aracılığıyla vergi dairesi müdürü S.O.'ya makam odasında rüşvet verdiği tespit edildi.
3 ŞÜPHELİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI
Polis ekiplerince 3 şüpheli suçüstü yakalanırken, ekiplerin yaptığı aramada hem makam odasında hem de şüpheli A.A.'nın aracında toplam 200 bin lira nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.