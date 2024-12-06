Bodrum'da sağanak hasara yol açtı

AA

Bodrum'u sağanak yağış vurdu.

İlçede sabah saatlerinde başlayan yağışın ardından, Kumbahçe Mahallesi'nde bir sitenin istinat duvarı çöktü.

OTOMOBİLDE HASAR MEYDANA GELDİ

Çöken duvar nedeniyle sitedeki bir bina ile park halindeki iki otomobilde hasar oluştu. Duvarın altında kalan otomobillerden biri kullanılamaz hale geldi.

Polis ve zabıta ekipleri çöken duvarın çevresinde güvenlik önlemi aldı.

BİR KİŞİ MAHSUR KALDI

Üçkuyular Caddesi'nde ise evsiz olduğu için geceyi dere yatağında geçirdiği belirtilen 19 yaşındaki genç derenin debisinin yükselmesi sonucu mahsur kaldı.

İhbar üzerine gelen belediye ve itfaiye ekiplerince kurtarılan genç, pansiyona yerleştirildi.