Bodrum'da sağanak! Sokaklar göle döndü Bodrum'da son 24 saatte metrekareye 23 kilogram yağış düşerken bazı noktalarda su birikintileri oluştu. Trafikte sürücüler zor anlar yaşadı.

DHA

Türkiye yağışlı havanın etkisi altına girdi.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Muğla ve çevresi için sağanak uyarısı yaptı.

Uyarı sonrası dün akşam saatlerinde Bodrum'da sağanak etkili oldu.

İlçede sağanak bugün de sürerken, sokak ve caddeler su ile doldu.

Bodrum sokakları göle döndü

Bazı noktalarda mazgallar taşarken, derelerin debisi yükseldi.

Son 24 saatte metrekareye 23 kilogram yağış düşerken, belediye ekipleri çalışma başlattı.

İlçede sağanağın aralıklar ile etkili olması beklenirken, Turgutreis Mahallesi'nde bir aracın yapımı süren yağmur drenaj hattına düşmesi ile ilgili Bodrum Belediye Başkanlığı'nca idari soruşturma açıldığı bildirildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)