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    Bodrum’da sağanak yağış, hayatı felç etti

    Aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle yollar kapandı, evler ve bahçeler sular altında kaldı. Park halindeki bir otomobil, sel sularıyla dereye sürüklendi.
    • İHA
    • 11.01.2022 - 16:09
    • Güncelleme : 11.01.2022 - 16:52
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    Bodrum’da sağanak yağış, hayatı felç etti

    Muğla’nın Bodrum ilçesinde birkaç gündür devam eden sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

    Zaman zaman hızını artıran yağışla birlikte, yarımadanın çeşitli noktalarında toprak kaymalarının yanı sıra istinat ve bahçe duvarlarında yıkılmalar meydana geldi.

    Eskiçeşme Mahallesi'ndeki bir sitede hem toprak kaydı hem duvar yıkılması yaşandı.

    SU BORULARI PATLADI

    Büyük bir gürültüyle yıkılan duvar, alt kısımdaki inşaat temelinin üzerine çöktü. Bölgede bulunan su boruları patladı.

    Bodrum’da sağanak yağış, hayatı felç etti #1

    VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye sevk edilen zabıta ekipleri, şerit çekerek güvenlik önlemleri aldı. Çöken duvarın üst kısmında bulunan binadaki vatandaşlar, tedbir amacıyla tahliye edildi.

    Bodrum’da sağanak yağış, hayatı felç etti VİDEO

    Bodrum’da sağanak yağış, hayatı felç etti #2

    DERE TAŞTI, EVLER SULAR ALTINDA KALDI

    Yalıkavak ve Geriş mahallelerinde derenin taşmasıyla, evler ve bahçeler sular altında kaldı.

    Yalıkavak-Gümüşlük yolu, taşkın nedeniyle trafiğe kapatıldı. Ekipler, kapanan yolu açmak için çalışma başlattı. İslamhaneleri ve Peksimet mahallelerinde bazı evleri su bastığı öğrenildi. Belediye ve itfaiye ekipleri, su basan noktalarda tahliye çalışmaları yaptı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, belediye yetkilileri ile bölgede incelemelerde bulundu.

    Bodrum’da sağanak yağış, hayatı felç etti #3

    OTOMOBİL DEREYE SÜRÜKLENDİ

    Mumcular Mahallesi’nde park halindeki otomobil, sel suları nedeniyle dereye sürüklendi. Köprünün altına sıkışan otomobil, çekici yardımıyla kurtarıldı. Araçta kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

    Bodrum’da sağanak yağış, hayatı felç etti #4

    HAYVAN ÇİFTLİĞİNİ SU BASTI

    Sazköy Mahallesi’nde büyükbaş hayvan çiftliğini su bastı. Hayvanlar, Bodrum Belediyesi ekipleri tarafından tahliye edildi.

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    Bodrum’da sağanak yağış, hayatı felç etti #10

    Bodrum’da sağanak yağış, hayatı felç etti #11

    Bodrum’da sağanak yağış, hayatı felç etti #12

    Bodrum’da sağanak yağış, hayatı felç etti #13


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