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    Bodrum’da sahte içkiden ölüm şüphesi

    Sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan 58 yaşındaki adam, hayatını kaybetti. 1 çocuk babasının birlikte alkol aldığı arkadaşının ise durumu kritik…
    • 16.11.2022 - 16:49
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 16:55
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    Bodrum’da sahte içkiden ölüm şüphesi

    Muğla’nın Bodrum ilçesi Eskiçeşme Mahallesi'nde oturan, evli ve 1 çocuk babası Hasan Rıfat Tumanbay (58) ile arkadaşı Ahmet Barut B. (65), dün akşam iddiaya göre, sahte içki içti.

    Tumanbay'ın sabah fenalaştığını fark eden ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

    Otopsi yapılacak

    Zehirlenme şüphesiyle özel hastaneye kaldırılan Tumanbay, hayatını kaybetti.

    Tumanbay'ın kesin ölüm nedeni ise otopsi sonrası belli olacak.

    Arkadaşı da fenalaştı, durumu kritik

    Ahmet Barut B.'nin ise evinde fenalaştığı belirtildi.

    Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Ahmet Batur B.'nin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

    DHA’nın haberine göre olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Bodrum’da sahte içkiden ölüm şüphesi #1


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