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    Bodrum'da silahlı saldırı: 2 ölü

    Balık çiftliğinde çalışan 2 şahıs silahlı saldırı sonucu hayatını kaybederken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.
    • AA
    • 03.07.2020 - 13:21
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    Bodrum'da silahlı saldırı: 2 ölü #1

    Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gölköy Mahallesi'nde balık çiftliğinde çalışan Hasan Yanik (39) ile Hamdi Ekim Serdaroğlu (26), kimliği belirsiz şahıslar tarafından silahlı saldırıya uğradı.

    İKİ YARALI DA HAYATINI KAYBETTİ

    Saldırganlar olay yerinden kaçarken; Serdaroğlu olay yerinde, Yanik ise kaldırıldığı Bodrum Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

    Jandarma ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

    Bodrum'da silahlı saldırı: 2 ölü #2

    Bodrum'da silahlı saldırı: 2 ölü #3

    Bodrum'da silahlı saldırı: 2 ölü #4

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