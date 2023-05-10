Bodrum'da skuter kazası: Kadının ayaklarını yerden kesti Bodrum'da trafiğe kapalı caddede elektrikli skuterin çarptığı yaya yaralanırken, o anlar kameralara yansıdı.

İHA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde trafiğe kapalı yollarda kullanılan elektrikli skuterler, hem sürücüler hem de yayalar için tehlike oluşturuyor.

Buna bazı skuter kullanıcılarının duyarsızlığı ile denetim eksikliği de eklenince tehlikenin boyutu daha büyüyor.

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde yaşanan ve güvenlik kamerasına yansıyan skuter kazası, trafiğe kapalı alanda kullanılmasındaki tehlikeyi gözler önüne serdi.

Dükkandan çıkan kadına çarptı

Caddede kalabalığın arasında seyreden genç, bir işletmeden çıkan kadına çarptı. Çarpma sonucu yere düşen yaralı için çevredeki vatandaşlar seferber oldu.

Yaralının hayati tehlikesi bulunmazken, cadde esnafı trafiğe kapalı alanda kontrolsüz şekilde skuter kullanılmasına tepki gösterdi.