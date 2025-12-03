Bodrum'da su isale hattında patlama

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Muğla Bodrum Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi'nde ana su isale hattı patladı, tonlarca su boşa aktı.

Sokaklar göle dönerken, bölgedeki bir site içerisinde bulunan evleri ve bahçeleri su bastı.

Vatandaşlar kendi imkanlarıyla su tahliyesi yaparken, belediye ekipleri de destek verdi.

YOLDA ÇUKUR OLUŞTU

Yolda dev çukur oluşurken, cadde trafiğe kapandı.

Belediye ekipleri onarım çalışması başlatırken; patlama sonrası suyun bir bahçeye dolduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

"8-10 EVİ SU BASTI, BAHÇELER REZİL OLMUŞ DURUMDA"

Çözüm beklediklerini belirten site başkanı Sema Erez, "4 senedir buradayım. Hiç olmadıysa 6-7 kez isale hattında patlama oldu. Devamlı olarak bu nedenle evlere su giriyor, hasarlarımız çok büyük oluyor.

Buna bir çözüm bulunmasını belediyeden rica ediyoruz. Bu kadar susuzluğun içinde her giden bir damla su içimizi yakıyor.

Şu an 8-10 evi su bastı. Bahçeler rezil olmuş durumda. Sular, çamurla birlikte geldi. Buradaki isale hattı devamlı patlıyor." diye konuştu.

"BU YOL SENEDE 5-6 DEFA PATLIYOR"

Mihriban Eyrice de "Saat 5'e doğru boru patladı. Komşumuzun alarm sesiyle uyandık. Uyandığımda buralar sel almış gibiydi.

Evler ve bahçeler suyun içindeydi. Bahçem çakıl içinde kaldı. Evin içerisi çamur ve suyla doldu. Bu yol senede 5-6 defa patlıyor. Yama yapıyorlar, 1 ay sonra yine patlıyor." dedi.