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    Bodrum'da suçüstü yakalanan 2 kişi, döktükleri molozları geri topladı

    Doğaya moloz döken 2 kişi, zabıta ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Haklarında yasal işlem başlatılan 2 şüpheli, söktükleri molozları kendi elleriyle topladı.
    • 11.11.2022 - 15:05
    • Güncelleme : 11.11.2022 - 15:18
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    Bodrum'da suçüstü yakalanan 2 kişi, döktükleri molozları geri topladı

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yaz sezonunun sona ermesiyle ve 15 Ekim itibarıyla inşaat faaliyetleri yeniden başladı.

    Bu kapsamda, geçmişte kentte büyük bir sorun haline gelen ve doğaya gelişigüzel bırakılan çöp, hafriyat ve molozların önüne geçilmesi için de denetimler sıklaştırıldı.

    Suçüstü yakalandılar

    Denetimler sırasında Konacık Mahallesi'nde doğaya moloz döken 2 kişi ,zabıta ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Moloz döken 2 kişi hakkında, yasal işlem başlatılmak üzere tutanak tutuldu.

    Molozlar şahıslara toplatıldı

    Bodrum Belediyesi'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Bodrum'a ve doğaya zarar vermek isteyenlerle mücadelemiz sürüyor. İnşaat atıklarını ormanlık alana atan şahıslar, ekiplerimiz tarafından suçüstü yakalandı. Haklarında işlem uygulanmasının ardından ise molozlar şahıslara toplatılarak moloz döküm alanına gönderildi.” ifadelerine yer verdi.

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