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    Bodrum’da tekneden atılan işaret fişeği adayı yaktı

    Tekneden atıldığı belirtilen işaret fişeği, makilik alana düşünce yangın çıktı. Yangın vatandaşların müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.
    • DHA
    • 23.09.2020 - 07:51
    • Güncelleme : 23.09.2020 - 07:51
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    Bodrum’da tekneden atılan işaret fişeği adayı yaktı

    Yangın, 14.30 sularında Muğla’nın Bodrum ilçesinin fiyatları ile gündeme gelen dünyaca ünlü Türkbükü Mahallesi'nde bulunan Büyükada'da çıktı.

    İddiaya göre lüks bir tekneden atılan işaret fişeği makilik alana düşünce yangın çıktı.

    YAT KAPTANLARI VE ÇALIŞANLAR MÜDAHALE ETTİ

    Alevleri gören tekne yat kaptanları ve çalışanları olay yerine giderek yangın tüpleri ile müdahale etti. Otluk ve çalılık alanda çıkan yangın vatandaşların yoğun uğraşları sonucu 1 saat içinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

    Bodrum’da tekneden atılan işaret fişeği adayı yaktı İZLE

    Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Bodrum’da tekneden atılan işaret fişeği adayı yaktı #1

    Bodrum’da tekneden atılan işaret fişeği adayı yaktı #2

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