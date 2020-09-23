Tekneden atıldığı belirtilen işaret fişeği, makilik alana düşünce yangın çıktı. Yangın vatandaşların müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, 14.30 sularında Muğla’nın Bodrum ilçesinin fiyatları ile gündeme gelen dünyaca ünlü Türkbükü Mahallesi'nde bulunan Büyükada'da çıktı.

İddiaya göre lüks bir tekneden atılan işaret fişeği makilik alana düşünce yangın çıktı.

YAT KAPTANLARI VE ÇALIŞANLAR MÜDAHALE ETTİ

Alevleri gören tekne yat kaptanları ve çalışanları olay yerine giderek yangın tüpleri ile müdahale etti. Otluk ve çalılık alanda çıkan yangın vatandaşların yoğun uğraşları sonucu 1 saat içinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bodrum’da tekneden atılan işaret fişeği adayı yaktı İZLE

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.