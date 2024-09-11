Bodrum'da turistlerin yağmurda deniz keyfi
DHA

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, ve çevresi için sağanak uyarısında bulundu.

Bodrum'da, gece saatlerinde başlayan sağanak, aralıklarla etkisini gösteriyor.

YAĞMUR'DA DENİZ KEYFİ

Hava sıcaklığının 29 derecelere düştüğü Bodrum'da, bazı yerli ve yabancı turistler, yağmura rağmen Yahşi bölgesinde denize girdi.

Yağmura hazırlıksız yakalananlar da saçak altlarında ve kapalı mekanlarda yağışın dinmesini bekledi.

Bodrum'da yağışın, saat 15.00'ten sonra etkisini yitirmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Yusuf Balıkçı
Editör