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    Bodrum'da uyuşturucu operasyonu: Lüks yat ateş açılarak durduruldu

    Ekiplerin peşine düştüğü ve 'Dur' ihtarına uymayan tekne, Türk karasularından çıkmak üzereyken ateş açılarak durduruldu. O anlar bölgedeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.
    • 28.07.2022 - 13:15
    • Güncelleme : 28.07.2022 - 13:17
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    Bodrum'da uyuşturucu operasyonu: Lüks yat ateş açılarak durduruldu

    Güvenlik güçlerinin karada ve denizde uyuşturucuyla mücadelesi sürüyor.

    Son olarak Muğla'nın Bodrum ilçesinde lüks bir teknede uyuşturucu bulunduğu yönünde ihbar alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

    Ateş açıldı

    Ekiplerin 'Dur' ihtarına uymayan yat kaçarak Yunan karasularına yönelince denizde kovalamaca başladı.

    Lüks tekne, Türk karasularından çıkmak üzereyken ekipler zor kullanarak ateş açtı ve tekneyi durdurmayı başardı.

    Bodrum da uyuşturucu operasyonu: Lüks yat ateş açılarak durduruldu #1

    4 kişi gözaltına alındı

    Ekipler, yandan çarparak girdiği yatın içerisinde bulunan 4 kişiyi gözaltına aldı.

    Uzun süren arama çalışmalarının ardından yakalanan şahısların üzerine cep telefonu olmaması ve teknede bir adet telefonun alması dikkatlerden kaçmadı.

    O anlar kaydedildi

    İHA'nın aktarımına göre; Kovalamaca anları ise bölgede yaşayan bazı vatandaşlar tarafından görüntülendi.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Bodrum da uyuşturucu operasyonu: Lüks yat ateş açılarak durduruldu #2

    Bodrum da uyuşturucu operasyonu: Lüks yat ateş açılarak durduruldu #3


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