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Bodrum'da uyuşturucu operasyonu: Lüks yat ateş açılarak durduruldu

Bodrum'da uyuşturucu operasyonu: Lüks yat ateş açılarak durduruldu

Ekiplerin peşine düştüğü ve 'Dur' ihtarına uymayan tekne, Türk karasularından çıkmak üzereyken ateş açılarak durduruldu. O anlar bölgedeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.