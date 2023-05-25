Bodrum'da yelkenli teknedeki 71 kaçak göçmen yakalandı

DHA
Avrupa'ya gitme hayaliyle yanıp tutuşan bir grup göçmenin daha hayali suya düştü...
Muğla Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine, 23 Mayıs günü bir ihbar gitti.
İtalya'ya gidiyorlardı
Ekiplerle, Bodrum açıklarında yelkenli tekne içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi paylaşıldı.
Saat 10.00 sıralarında bölgeye ulaşan ekipler, İtalya rotası üzerinde hareket halindeki tekneyi durdurdu.
71 kaçak göçmen yakalandı
Ekipler, buradaki 71 kaçak göçmen ve 1 organizatörü yakaladı.
Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.