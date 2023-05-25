Bodrum'da yelkenli teknedeki 71 kaçak göçmen yakalandı
DHA

Avrupa'ya gitme hayaliyle yanıp tutuşan bir grup göçmenin daha hayali suya düştü...

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine, 23 Mayıs günü bir ihbar gitti.

İtalya'ya gidiyorlardı

Ekiplerle, açıklarında yelkenli içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi paylaşıldı.

Saat 10.00 sıralarında bölgeye ulaşan ekipler, İtalya rotası üzerinde hareket halindeki tekneyi durdurdu.

71 kaçak göçmen yakalandı

Ekipler, buradaki 71 kaçak göçmen ve 1 organizatörü yakaladı.

Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.