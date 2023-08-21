Bodrum'da isale hattı yeniden patladı! Su metrelerce yükseldi Kentte görülmeye alışık bir manzara haline gelen ana isale hattı patlamasıyla tazyikli su metrelerce havaya yükselirken güvenlik güçleri çevrede geniş önlem aldı.

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İHA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde klasikleşen bir olay olan su isale hattı patlamalarına bir yeni eklendi.

Geçen haftalarda Bodrum Yarımadası'nın güney mahallelerinde su ana isale hatlarında meydana gelen patlamalar, ardından yönünü kuzey mahallelerine çevirdi.

Arka arkaya su isale hattı patlamalarının sebebi bu kez Torba - Gölköy yolu üzerinde ana isale hattı oldu.

Su metrelerce yükseldi

Henüz bilinmeyen bir nedenle yaşanan patlamanın ardından yüzeye çıkan tazyikli su, metrelerce havaya yükseldi.

Yoldan geçen sürücüler, kısa süreli şaşkınlık yaşarken, vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Güvenlik güçleri önlem aldı

İhbar üzerine bölgeye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, muhtemel bir kazanın yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi aldı.

Çalışmalar sürüyor

Metrelerce havaya yükselen tazyikli suyun durdurulması ve sorunun giderilmesi için ekipler çalışma başlattı.

Yol çökmüştü

Öte yandan geçen günlerde su isale hattında Torba Rıza Anter Caddesi'nde benzer bir patlamada, yol kenarındaki patlama ile birlikte yolun bir bölümü çökmüştü.

İhbarın ardından olay yerine polis ve MUSKİ ekipleri geldi. Torba-Yalıkavak yolu trafiğe kapatılmıştı.

Vatandaş patlama nedeniyle yarımadanın kuzey tarafındaki mahallelerde su kesintileri yaşadı.