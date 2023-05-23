Bodrum’da zehirlenen bebek ve ablasının ölümü: 1 şüpheli tutuklandı Annesinin emzirdiği 6 aylık bebek ve 6 yaşındaki ablası hayatını kaybetti… Dehşete düşüren şüpheli ölümlerle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda ailenin oturduğu evi haşerelere karşı ilaçlayan ve ilaçlama şirketinin de sahibi şüpheli tutuklandı. Evin, halk dilinde 'buğday biti' ile ilaçlandığı belirlendi.

DHA Muğla’nın Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi'nde yaşayan İnci Sandık ile oğulları Sezai Talha ve 6 aylık Uraz ile 6 yaşındaki kızı Karya, 20 Mayıs sabahı rahatsızlanınca Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Annesinin sütünden zehirlendiği sanılan Uraz, kurtarılamadı. Ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Kayra Sandık da dün yaşamını yitirdi. İki çocuğuna veda etti İki kardeş dün, ilçede toprağa verildi. Cenazeye anne İnci Sandık da katıldı. Cenazenin ardından tekrar rahatsızlanan İnci Sandık, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedaviye alındı. Tedavisi süren Sezai Talha’nın da durumunun iyi olduğu bildirildi. İlaç firmasının sahibi tutuklandı Olayın ardından baba Alp Sandık'ın ifadesine başvuruldu. Sandık ifadesinde, evdeki haşerelere karşı firma tarafından yapılan ilaçlamanın aşırı olduğunu söyledi. Baba Sandık'ın ifadesi doğrultusunda, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla evi ilaçlayan ve ilaçlama şirketinin sahibi olan Halil Kahraman dün akşam gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kahraman, çıkarıldığı mahkemece 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak' suçundan tutuklandı. Otopsi sonrası belli olacak Yapılan incelemede evin, halk dilinde 'buğday biti' olarak adlandırılan tarım ilacı ile ilaçlandığı belirlendi. Ailenin 19 Mayıs günü akşam yemeğinde tavuk yediği, bir süre önce de evin ilaçlandığı bildirildi. Ailenin zehirlenme nedeni, yapılan inceleme ve Uraz ve Karya'nın otopsinin ardından netlik kazanacak.