Bodrum'da zehirlenerek öldürülen kedilerle ilgili soruşturma başlatıldı

Zehirlenerek çok sayıda kedinin öldürülmesine ilişkin harekete geçen Arzu Ayyıldız, suç duyurusunda bulundu.

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi'ndeki sitede 26 Ekim'de, mazgal içerisinde ve yollarda kedilerin hareketsiz yattığını görenler durumu belediye ekiplerine bildirdi.

Ekiplerce yapılan incelemede 15 kedinin öldüğü tespit edildi. Öte yandan, 15 Ekim'de yine Kumköy'de 5 kedinin daha zehirlenerek öldürüldüğü öne sürüldü.

Olayın ardından Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu Avukatı Arzu Ayyıldız, kedi ölümleriyle ilgili olarak şüpheliler hakkında yasal sürecin başlatıldığını ve suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti.

"SAHİPLİ SAHİPSİZ AYRIMI YAPILMADAN CEZA KESİLECEK"

Hayvan ölümlerinin ilçede arttığını belirten Ayyıldız, "Bodrum'da malesef yıllardır, kediler ve köpekler işkence görüyor öldürülüyor. Türkiye'nin her yerinde aynı sorun yaşanıyor. Bodrum'da nüfus arttıkça hayvanlara işkence ve ölüm de arttı. Yahşi'de bir köpek vurularak ağır yaralandı. Bununla alakalı yargı süreci başladı. Köpeğin durumu çok şükür iyiye gidiyor ama çok ağırdı, tedavisi hala devam ediyor. Şahıs tutuklandı ama tutuklanma nedeni doğrudan köpeğe karşı işlemiş olduğu suç değildi, birden fazla kişiyi taksirle yaralamaktan ceza alacak.

SOMUT DELİL EKSİKLİĞİ

Kedi zehirleme olayları çok fazla, Konacık'ta bir sitede çok fazla kedi zehirlenerek öldürüldü. Hatta ailenin söylediğine göre, 6 yaşında bir çocuk bu zehirden olumsuz etkilendi. Çocuğun sağlık durumu iyi ama ailenin bir kedisi öldü. Geçtiğimiz günlerde Bitez'de buna benzer bir vaka yaşandı. Yaklaşık 5-6 gün boyunca ölü kediler bulundu. Orada da şüphelenen bir restoran sahibi var. Onunla ilgili de suç duyurusunda bulunduk. Yasal süreçlerin takipçisiyiz, fakat somut deliller olmadığı sürece cezalarını sağlamak zorlaşıyor. Sevindirici şöyle bir gelişme oldu, Bodrum Kaymakamımızla bir görüşme yaptık. Eskiden yalnızca uygulamada sahipli hayvanlara işlenen suçlara karşı idari para cezası kesiliyordu artık sahipli sahipsiz hayvan ayrımı yapılmadan idari para cezaları kesilmeye başlandı." ifadelerini kullandı.









