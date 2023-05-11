Bodrum’daki karavan yangınında İngiliz kadın öldü

DHA
İngiliz kadının Bodrum tatili, feci bitti…
Gürece Mahallesi'nde İngiliz Hayley Louise Pearce'nin Türk vatandaşı erkek arkadaşı ile birlikte yaşadığı karavanda, gece saatlerinde elektrikli ısıtıcıdan kaynaklı yangın çıktı.
Yangını fark eden çift, kapıyı kırarak dışarı çıkmak istedi.
İngiliz kadın karavandan çıkamadı
54 yaşındaki Hayley Louise Pearce karavandan çıkamazken, erkek arkadaşı ise yaralı kurtuldu.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
İçeri giren ekipler, Pearce’in cansız bedenini buldu.
Soruşturuluyor
Savcının incelemesinin ardından Hayley Louise Pearce'nin cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.
Yangın ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.