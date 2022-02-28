Bodrumlu 8 turizmci, Harkov'dan çıkarıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun talimatıyla 5 gündür mahsur kaldıkları otelden alınan turizmciler, güvenli bölgeye ulaşmak için yola çıktı.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekat 5'inci günde de devam ediyor.

Rus işgaline karşı birçok vatandaş yaşadıkları yerleri terk ederken, bazı vatandaşlar da sığınaklarda yaşam mücadelesi veriyor.

8 TURİZMCİ MAHSUR KALDI

Turizm görüşmeleri ile ilgili Ukrayna’nın Harkov şehrine giden 8 Bodrumlu turizmci, savaşın ortasında kaldı.

Rusya sınırında bulunan Harkov kentine giren Rus askerlerinin bombardımanından kurtulmak için bir otelin otoparkına sığınan turizmciler 5 gündür şehirde mahsur kaldı.

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU TALİMAT VERDİ

Bodrum Otelciler Derneğinin girişimleri sonucunda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun bizzat talimatıyla bölgeye giden Türk yetkililer, turizmcilere ulaştı.

BODER Genel Sekreteri Yiğit Girgin otelcilere telefonla ulaşarak son durumlarını sordu. Turizmciler, tahliye edilmek üzere tren istasyonuna gittiklerini oradan ise Romanya’ya geçip Türkiye’ye geleceklerini söyledi.

"MAHSUR KALAN TURİZMCİLER İÇİN SAAT 15.00'DA TREN KALKACAK"

Bodrum Otelciler Birliği Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, Bodrumlu turizmcileri ülkeye getirmek için girişimlerde bulunduklarını belirterek, "Harkov bölgesinde mahsur kalan Türk vatandaşı bunların içerisinde 6 otelci, 1 acenteci ve 1 de öğrenci bekliyordu. Bunun üzerine biz yetkililerle görüşme sağladık. Bakanlık ve turizm yetkilileri olmak üzere BODER olarak kendi imkanlarımızla görüşme sağladık. Bunun sonucunda saat 13.25’ten itibaren tahliyenin başlanacağı söylendi. Telefon görüşmesinde de saat 15.00’da trenin kalkacağını söyledi. Keşke herkes olabildiğince tahliye olsa, süreci takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"YETKİLİLERDEN DESTEK İSTEDİK, HIZLI BİR ŞEKİLDE YARDIMCI OLDULAR"

Bodrum Otelciler Birliği Derneği Genel Sekreteri Yiğit Girgin ise, "Otelci dostlarımız bildiğimiz kadarıyla Kharkiv bölgesinde Rusya sınırına yakın bir bölgede mahsur kaldılar. Yetkililerden destek istedik ve hızlı bir şekilde oradaki vatandaşlarımıza yardımcı oldular. Bugün itibariyle de tahliyeleri başlıyor. Trenle Romanya üzerinden bir noktaya varacaklar, daha sonra en kısa sürede İstanbul’a varacaklar. Oradaki Bodrumlu vatandaşların ve akabindeki Türk vatandaşların tahliyesi gerçekleşmiş olacak. Savaştan etkilenen bütün vatandaşların tahliyesinin gerçekleşmesini diliyoruz." dedi.