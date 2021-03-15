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    Boğaz manzaralı oteldeki eğlencede 312 bin lira ceza yazıldı

    Yasak olmasına rağmen Boğaz manzaralı bir otelde düzenlenen eğlenceye baskın düzenleyen polis ekipleri, 90 kişiye 312 bin lira para cezası uyguladı.
    • DHA
    • 15.03.2021 - 15:18
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    Boğaz manzaralı oteldeki eğlencede 312 bin lira ceza yazıldı

    İstanbul Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bebek'te boğaz manzaralı lüks bir otelde eylence düzenlediğine dair ihbar aldı.

    Yasak olmasına rağmen eğlence yapıldığı yönünde ihbar gelmesi üzerine ekipler harekete geçti.

    Lüks otele 13 Mart  Cumartesi saat 23.00 sıralarında yapılan baskında, otelin teras bölümünün boş olduğu ancak restoran bölümünde 90 kişinin sosyal mesafe kurallarına aykırı bir şekilde bir arada bulunduğu tespit edildi.

    SOKAĞA ÇIKMA VE SOSYAL MESAFE KISITLAMALARINI İHLAL

    90 kişiye  "Sosyal mesafe ihlali" ve "Sokağa çıkma yasağını ihlal" kapsamında 312 bin lira idari para cezası işlemi uygulandı. Otel hakkında ise genelgeye aykırı faaliyet göstermekten yasal işlem yapıldı.

    Boğaz manzaralı oteldeki eğlencede 312 bin lira ceza yazıldı VİDEO

    Boğaz manzaralı oteldeki eğlencede 312 bin lira ceza yazıldı #1

    OTELDEN AYRILANLAR MENSUPLARINA SALDIRDI

    Lüks otele yapılan baskını takip eden gazetecilere, hem otelde kalanlar hem de cezai işlem uygulandıktan sonra otelden çıkan müşteriler saldırdı. Otelin 3. katında kalan bir kişi basın mensuplarının üzerine meyve attı.

    Mekandan çıkan iki kişi ise basın mensuplarına küfür ederek tehdit etti. İsminin Ali Asımgil olduğu öğrenilen bir kişi ise görüntü alan kameramana tekme attı. Kameramanın şikayetçi olması üzerine saldırgan karakola götürüldü.

    Boğaz manzaralı oteldeki eğlencede 312 bin lira ceza yazıldı #2

    EĞLENCE KAMERADA

    Öte yandan koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı eğlence bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Boğaz manzaralı oteldeki eğlencede 312 bin lira ceza yazıldı #3

    OTEL MÜŞTERİSİ OLARAK KAYITLARI YAPILMIŞ

    Polis baskını sonrası partiye katılanlarının tümünün otel müşterisi olarak, otele girişlerinin yapıldığı daha sonra da partiye katıldıkları öğrenildi. Ayrıca baskın esnasında partiye katılan bazı kişilerin, kayıtlarının yapıldığı 2 kişilik otel odasına 5 kişi girerek, polislerin gitmesini bekledikleri ortaya çıktı.

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