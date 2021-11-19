Boğaz'da 2 ton midye bulundu

İstanbul Boğazı'nda kaçak olarak avlanan 2 ton midyeyi deniz dibinden dalgıçlar çıkardı. Canlı oldukları tespit edilen 2 ton midye daha sonra tekrar denize bırakıldı.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, Sarıyer ve Beşiktaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri, Sarıyer Belediyesi Zabıta Ekipleri, Sarıyer ve Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlükleri, İBB Zabıta Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Merkez Zabıta Amirliği ve Deniz Zabıta Amirliği ekiplerinin katılımıyla, Beşiktaş ve Sarıyer'de denetim yapıldı.

MİDYELERİ ÇUVALLARLA DENİZDE GİZLEDİLER

Ekipler, Tarabya Oteli önünde yasa dışı avlanılan ve çuvallanarak deniz dibine bırakılan midye olduğunu belirledi.

Dalgıçlar denize dalarak midyeleri buldu. Kaçak avcıların yakaladığı ve 54 çuvala koyduğu 2 ton kara kıllı midye, tekrar denize bırakıldı.

3 KİŞİYE CEZA

Kaçak midye avcısı 3 kişiye 16 bin 365 lira ceza kesildi.

İstanbul'da kaçak olarak avlanan 2 ton midye tekrar denize bırakıldı ViDEO