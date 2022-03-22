Bolu Dağı Tüneli kazasında can veren gencin ağabeyiyle aynı sonu paylaştığı belirlendi

18 aracın karışıp 30 kişinin yaralandığı feci kazada hayatını kaybeden gencin, iki yıl önce ağabeyini trafik kazasında kaybettiği ortaya çıktı.

Bolu Dağı Tüneli'nde 19 Mart günü 18 aracın karıştığı kazada 30 kişi yaralanmıştı.

Feci kazada babası, amcası ve diğer aile bireyleri ile kendilerine ait otobüs ile sık sık bu tür seyahatlere çıkan 16 yaşındaki Doğan Başaran, ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede doktorların bütün çabalarına rağmen hayatını kaybetmişti.

MEMLEKETİNDE DEFNEDİLDİ

Hayatını kaybeden Başaran’ın cenazesi, memleketi Şırnak’ın Cizre ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

AĞABEYİ İLE AYNI KADERİ PAYLAŞTI

Başaran’ın ağabeyi 23 yaşındaki Beytullah Başaran’ın da iki yıl önce Cizre’de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybettiği ortaya çıktı.