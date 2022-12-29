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    Bolu Dağı Tüneli’nde yol çalışması yapılacak

    Karayolları Genel Müdürlüğü, Bolu Dağı Tüneli’nde çalışma yapılacağını açıkladı.
    • 29.12.2022 - 16:07
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    Bolu Dağı Tüneli’nde yol çalışması yapılacak

    Türkiye’nin en önemli geçiş noktalarından biri olan İstanbul ve Ankara arasında köprü pozisyonunda bulunan Bolu Dağı Tüneli'nde bugün 23.00 ile yarın saat 07.00 arasında çalışma yapılacak.

    Bolu Tüneli'ndeki havalandırma sistemine ait jet fanlarının aylık periyodik bakımları ve arızalarının onarımı nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun 3 ila 7. kilometreleri İstanbul Ankara istikametindeki şeritlerde bu gece 23.00-07.00 saatleri arasında dönüşümlü olarak çalışma gerçekleştirilecek.

    Açıklama geldi

    İHA'nın haberine göre Karayolları Genel Müdürlüğü'nün tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    “Anadolu Otoyolunun Bolu Tüneli geçişi 3-7. kilometreleri arasında havalandırma sistemine ait jet fanların aylık periyodik bakımlarının yapılması ve arızalarının onarılması nedeniyle 29.12.2022 günü 23:00-07:00 saatleri arasında İstanbul-Ankara istikametinde önce sol ve orta şeritler, sonra sağ ve orta şeritlerde çalışmalar yapılacaktır.”

    Bolu Dağı Tüneli’nde yol çalışması yapılacak #1


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