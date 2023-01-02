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    Bolu Dağı Tüneli'nden 2022'de 12 milyon araç geçti

    Bolu Dağı'nın TEM yolu tünelinden 2022 yılında 12 milyon 355 bin 862 araç geçiş yaptı.
    • 02.01.2023 - 12:10
    • Güncelleme : 02.01.2023 - 12:13
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    Bolu Dağı Tüneli'nden 2022'de 12 milyon araç geçti

    Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından Bolu Dağı Tüneli, 2022 yılında en çok kullanılan güzergahlardan biri oldu.

    Ankara ve İstanbul gibi Türkiye'nin en büyük 2 metropol şehrini birbirine bağlayan TEM yolunun Bolu Dağı tünelinden, 12 aylık süreçte 12 milyon 355 bin 862 araçla geçiş yaptığı açıklandı.

    Söz konusu araçlardan 6 milyon 120 bin 16'sı Ankara yönünü, 6 milyon 235 bin 846'sı İstanbul yönünü kullandı.

    Günlük ortalama 33 bin araç geçti

    Böylece günlük ortalama araç geçiş sayısı 33 bin 851 oldu.

    DHA'nın aktardığına göre tünelden en fazla araç geçişi ise temmuz ve kasım ayları arasında gerçekleşti.

    Bolu Dağı Tüneli nden 2022 de 12 milyon araç geçti #1

    Bolu Dağı Tüneli nden 2022 de 12 milyon araç geçti #2

    Bolu Dağı Tüneli nden 2022 de 12 milyon araç geçti #3


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