Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oldu TEM ve D-100 geçişlerinde kar yağışı etkili olurken, Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışması sonucu ulaşımda aksama yaşanmadı.

DHA Mart ayı sonuna doğru kış havası yine yurt geneline yayıldı. Meteorolojik uyarıların ardından, Bolu Dağı'nın D-100 ve TEM yolu geçişlerinde kar yağışı etkili oldu. Yollarda kar örtüsü oluşmaması için Karayolları ekipleri tarafından kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı. Ulaşımda aksama yaşanmadı Ulaşımda aksama yaşanmazken, bölgede etkili olan kar yağışıyla yeşil alanlarda kar kalınlığı 5 santime yükseldi. Güzergah üzerinde yer yer sis de etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.