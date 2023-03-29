Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oldu
DHA

Mart ayı sonuna doğru kış havası yine yurt geneline yayıldı.

Meteorolojik uyarıların ardından, Bolu Dağı'nın D-100 ve yolu geçişlerinde yağışı etkili oldu.

Yollarda kar örtüsü oluşmaması için Karayolları ekipleri tarafından kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı.

Ulaşımda aksama yaşanmadı

Ulaşımda aksama yaşanmazken, bölgede etkili olan kar yağışıyla yeşil alanlarda kar kalınlığı 5 santime yükseldi.

Güzergah üzerinde yer yer sis de etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

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