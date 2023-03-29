Bolu Dağı'nda kar yağışı hızlandı! Kontrolden çıkan tır İstanbul istikametini trafiğe kapattı Kentte gece başlayan kar yağışı gün içerisinde şiddetini artırınca sürücüler zor anlar yaşamaya başladı. Bir tır sürücüsü de kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

İHA

Yurdun birçok noktasına kar yağışı etkili oluyor.

Gece saatlerinde başlayan yağışın ardından gün içerisinde çok sayıda kent beyaza büründü.

Bolu'da da dün etkili olan sağanak gece yerini kar yağışına bıraktı.

Kar, Anadolu Otoyolu'nun Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesimi ile D-100 kara yolunun Yumrukaya, Abant kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde etkili oldu.

Ekipler görev başında

Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı bölgede, Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Trafik ekipleri ise sürücüleri yolda dikkatli ilerlemeleri ve takip mesafesini korumaları ile hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Tır kontrolden çıktı

Bu sırada Elmalık mevkiinde yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan bir tır yolda kayarak yolu kapattı.

Kayan tırın nedeniyle D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişi İstanbul istikameti trafiğe kapandı.

Polis ekipleri tarafından araçlar geri döndürülerek TEM otoyoluna yönlendiriliyor.