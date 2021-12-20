Euro
20.4748
10.49%
Dolar
18.1221
9.75%
Altın
1.057
10.86%
Borsa
2.056
-1.35%
Bitcoin
849.860
7.33%
BTXN Coin
39.27
-1.84%
6ºC
İstanbul
Bulutlu 6 C

    Bolu Dağı’nda kar yağışı yeniden başladı

    Bolu’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı D100 karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı kesiminde etkisini artırırken, kar kalınlığı yarım metreye ulaştı.
    • İHA
    • 20.12.2021 - 19:04
    • Güncelleme : 20.12.2021 - 19:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bolu Dağı’nda kar yağışı yeniden başladı

    Bolu’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oluyor.

    Kar kalınlığının yarım metreye ulaştığı D100 karayolu Bolu Dağı kesimi ve D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde sürücüler güçlükle ilerliyor.

    ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR

    Karla mücadelede kullanılmak üzere yaklaşık 100 ton solüsyon ve 5 bin ton tuz depolayan karayolları ekipleri, D-100 karayolu Bolu Dağı geçişinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

    Bolu Dağı’nda kar yağışı yeniden başladı VİDEO

    Bolu Dağı’nda kar yağışı yeniden başladı #1

    Bolu Dağı’nda kar yağışı yeniden başladı #2

    Bolu Dağı’nda kar yağışı yeniden başladı #3

    Bolu Dağı’nda kar yağışı yeniden başladı #4

    Bolu Dağı’nda kar yağışı yeniden başladı #5

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir