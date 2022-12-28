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    Bolu Dağı'nda sis ve hafif sağanak etkili oluyor

    D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis ve sağanak nedeniyle, trafik ekipleri tedbir aldı.
    • 28.12.2022 - 18:36
    • Güncelleme : 28.12.2022 - 18:40
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    Bolu Dağı'nda sis ve hafif sağanak etkili oluyor

    Türkiye'de kış aylarının etkisi, çoğu bölgede hissediliyor.

    Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde sis ve hafif sağanak nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye düştü.

    Güzergahta yavaş ve kontrollü ilerleyen sürücüler, sis lambalarıyla dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılıyor.

    Sürücülere ikazda bulunuluyor

    AA'nın haberine göre; yol üzerinde tedbir alan trafik polisi ekipleri, hatalı sollama ve aşırı hız yapılmaması konusunda sürücülere ikazda bulunuyor.

    Bolu Dağı'nda sis ve hafif sağanak etkili oluyor VİDEO

    Bolu Dağı nda sis ve hafif sağanak etkili oluyor #1

    Bolu Dağı nda sis ve hafif sağanak etkili oluyor #2

    Bolu Dağı nda sis ve hafif sağanak etkili oluyor #3


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