Bolu Dağı'nda tır, karşı şeride geçip otomobile çarptı

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi Düzce’nin Kaynaşlı ilçesi mevkisinde meydana gelen olayda, İstanbul yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kum yüklü tır, kontrolden çıkıp, refüjü de aşarak karşı şeride geçti.
Tır, karşı yönden gelen otomobille çarpışıp devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Yapılan kontrollerde otomobildeki 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Tırda sıkışan ağır yaralı 2 kişi ise itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı.
Yaralılar, Düzce Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yolun Ankara istikameti tamamen trafiğe kapandı. Kaza yapan araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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