Bolu Dağı'nda zorunlu kış lastikleri denetlendi

Olumsuz kış şartlarında güvenli yolculuğu sağlamak isteyen ekipler, günlerdir denetim yapıyor. Kurallara uymayan sürücülere para cezası kesildi.

Zorlu hava koşulları öncesi Bolu'da tedbirler artırılıyor.

Polis ekipleri, Bolu Dağı'nda zorunlu kış lastiği denetimi gerçekleştirdi.

Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında, ticari araçlar için zorunlu hale getirilen uygulama ile ilgili denetim yapıldı.

Polislerden lastik kontrolü

Bölgede sabah saatlerinden itibaren denetimlerine başlayan trafik ekipleri, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda lastik kontrolü yaptı.

Sahada 5 gündür kış lastiği denetimi gerçekleştiren ekipler, 642 kontrol yaparak denetimleri sıkı tutuyor.

Kış lastiği takmayanlara 8 bin 920 lira ceza

Kış lastiği takmayan veya lastiği kriterleri karşılamayan 8 aracın sürücüsüne, kanun maddesi gereğince toplam 8 bin 920 lira ceza kesildi.

AA'nın haberine göre, ekipler, sürücüleri kış lastiği takmanın önemi konusunda da bilgilendirdi.