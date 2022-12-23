Petrol
83.52
3.14%
Euro
19.8331
0.17%
Dolar
18.6868
0.13%
Altın
1.08
0.51%
Borsa
5447
0.00%
Bitcoin
319.128
0.20%
BTXN Coin
6.65
-6.86%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 10 C

    Bolu Dağı'nda zorunlu kış lastikleri denetlendi

    Olumsuz kış şartlarında güvenli yolculuğu sağlamak isteyen ekipler, günlerdir denetim yapıyor. Kurallara uymayan sürücülere para cezası kesildi.
    • 23.12.2022 - 16:17
    • Güncelleme : 23.12.2022 - 16:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bolu Dağı'nda zorunlu kış lastikleri denetlendi

    Zorlu hava koşulları öncesi Bolu'da tedbirler artırılıyor.

    Polis ekipleri, Bolu Dağı'nda zorunlu kış lastiği denetimi gerçekleştirdi.

    Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında, ticari araçlar için zorunlu hale getirilen uygulama ile ilgili denetim yapıldı.

    Polislerden lastik kontrolü

    Bölgede sabah saatlerinden itibaren denetimlerine başlayan trafik ekipleri, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda lastik kontrolü yaptı.

    Sahada 5 gündür kış lastiği denetimi gerçekleştiren ekipler, 642 kontrol yaparak denetimleri sıkı tutuyor.

    Kış lastiği takmayanlara 8 bin 920 lira ceza

    Kış lastiği takmayan veya lastiği kriterleri karşılamayan 8 aracın sürücüsüne, kanun maddesi gereğince toplam 8 bin 920 lira ceza kesildi.

    AA'nın haberine göre, ekipler, sürücüleri kış lastiği takmanın önemi konusunda da bilgilendirdi.

    Bolu Dağı nda zorunlu kış lastikleri denetlendi #1

    Bolu Dağı nda zorunlu kış lastikleri denetlendi #2

    Bolu Dağı nda zorunlu kış lastikleri denetlendi #3

    Bolu Dağı nda zorunlu kış lastikleri denetlendi #4

    Bolu Dağı nda zorunlu kış lastikleri denetlendi #5

    Bolu Dağı nda zorunlu kış lastikleri denetlendi #6


    Sultangazi'de tırnakçılık yapan kadınlar sopalarla kovalandı
    3. Sayfa

    Sultangazi'de tırnakçılık yapan kadınlar sopalarla kovalandı

    Pendik'te tartıştığı motosikletliye kurşun yağdırdı
    3. Sayfa

    Pendik'te tartıştığı motosikletliye kurşun yağdırdı

    Aslı'nın Bulduğu Yeni Kazanç Yöntemi %100 Başarılı
    Advertorial

    Aslı'nın Bulduğu Yeni Kazanç Yöntemi %100 Başarılı

    Görüş Bildir