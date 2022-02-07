- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Bolu Dağı'ndaki ünlü işletmenin sahibi gözaltına alındı
Bolu Dağı'ndaki ünlü işletmenin sahibi gözaltına alındı
Bir et lokantası işleten ve 15 Temmuz sonrasında yurt dışına kaçıp, daha sonra teslim olan İsmail Çolak, FETÖ üyesi olmaktan hakkında yakalama kararıyla gözaltına alındı.
- İHA
- 07.02.2022 - 13:53
- Güncelleme : 07.02.2022 - 13:59
15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından hakkında FETÖ üyesi olmak suçundan hakkında soruşturma başlatılan ve bir süre yurt dışında yaşadıktan sonra teslim olan İsmail Çolak, Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu olarak yargılanmış ve tutuklu bulunduğu süre göz önünde bulundurularak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.
YAKALAMA KARARI ÇIKTI
Mahkeme kararına göre hakkında yaklaşık 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İsmail Çolak hakkında, yakalama kararı çıktı.
GÖZALTINA ALINDI
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü TEM şubesi ekipleri, Çolak’ı yakalayarak gözaltına aldı.