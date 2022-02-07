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Bolu Dağı'ndaki ünlü işletmenin sahibi gözaltına alındı

Bolu Dağı'ndaki ünlü işletmenin sahibi gözaltına alındı

Bir et lokantası işleten ve 15 Temmuz sonrasında yurt dışına kaçıp, daha sonra teslim olan İsmail Çolak, FETÖ üyesi olmaktan hakkında yakalama kararıyla gözaltına alındı.