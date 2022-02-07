Euro
15.52
-0.16%
Dolar
13.57
0.06%
Altın
790.75
0.28%
Borsa
1937
-0.34%
Bitcoin
577.800
3.62%
BTXN Coin
33.47
2.26%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 11 C

    Bolu Dağı'ndaki ünlü işletmenin sahibi gözaltına alındı

    Bir et lokantası işleten ve 15 Temmuz sonrasında yurt dışına kaçıp, daha sonra teslim olan İsmail Çolak, FETÖ üyesi olmaktan hakkında yakalama kararıyla gözaltına alındı.
    • İHA
    • 07.02.2022 - 13:53
    • Güncelleme : 07.02.2022 - 13:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bolu Dağı'ndaki ünlü işletmenin sahibi gözaltına alındı

    15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından hakkında FETÖ üyesi olmak suçundan hakkında soruşturma başlatılan ve bir süre yurt dışında yaşadıktan sonra teslim olan İsmail Çolak, Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu olarak yargılanmış ve tutuklu bulunduğu süre göz önünde bulundurularak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

    YAKALAMA KARARI ÇIKTI

    Mahkeme kararına göre hakkında yaklaşık 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İsmail Çolak hakkında, yakalama kararı çıktı.

    GÖZALTINA ALINDI

    Düzce İl Emniyet Müdürlüğü TEM şubesi ekipleri, Çolak’ı yakalayarak gözaltına aldı.

    Bolu Dağı ndaki ünlü işletmenin sahibi gözaltına alındı #1

    Bolu Dağı ndaki ünlü işletmenin sahibi gözaltına alındı #2


    Görüş Bildir