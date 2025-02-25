İHA
Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde Kerim ve Ahmet Yastımoğlu kardeşlere ait 10 kişinin yaşadığı 2 katlı ahşap evde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.
1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI
Yangında evde bulunanlar tahliye edilmeye başlandı.
Evden çıkarılamayan Fatma Yatsımoğlu hayatını kaybetti.
Yangında evde yaşayan bir başka kişi ise ağır yaralandı.
EV KÜLE DÖNDÜ
İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda yangın söndürüldü.
İki katlı ahşap ev küle döndü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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