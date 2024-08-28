Bolu'da 15 yaşındaki çocuk, kullandığı araçla kaza yaptı 15 yaşındaki çocuk sürücünün kullandığı otomobil, önce direğe çarptı ardından su kanalına düşerken, hurdaya dönen otomobilden çocuk sürücü sağ salim çıktı.

İHA

Bolu çevre yolunda seyreden 15 yaşındaki B.D. yönetiminde 14 EA 452 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Elektrik direğine çarpan otomobil, su kanalında düştü. Kazada otomobil hurdaya döndü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ARAÇTAN YARA ALMADAN ÇIKTI, CEZADAN KURTULAMADI

Araçtan burnu bile kanamadan çıkan B.D., tedaviyi reddetti. Su kanalında tepetaklak olan Tofaş, vatandaşlar tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Polis ekipleri yaşı küçük sürücüye ve araç sahibine cezai işlem uyguladı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)