Bolu'da 19 yaşındaki genç bıçakla babasını yaraladı

İHA
Bolu merkez Köroğlu Mahallesi'nde baba Mustafa Ç., saatin geç olması nedeniyle eve gelmeyen 19 yaşındaki oğlu Umutcan Ç. ile telefonda tartıştı.
Büyüyen tartışma sonrasında Umutcan Ç., evde bulunan ekmek bıçağıyla babasına saldırdı.
Umutcan Ç., bıçakla babasını baldırından ve kulağından yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.
Baba tedavi altında
Polis ekipleri tarafından Umutcan Ç. gözaltına alınırken yaralı baba ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.