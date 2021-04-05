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    Bolu'da 2 katlı ahşap ev alev alev yandı

    Kimsenin yaşamadığı 2 katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, ev küle döndü.
    • DHA
    • 05.04.2021 - 16:27
    • Güncelleme : 05.04.2021 - 16:36
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    Bolu'da 2 katlı ahşap ev alev alev yandı

    Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Hüsamettindere köyünde Alaaddin ve Belgin Hüseyinoğlu çiftine ait içerisinde kimsenin yaşamadığı 2 katlı ahşap evde, dün gece saatlerinde yangın çıktı.

    Rüzgarın da etkisiyle tüm eve yayılan alevleri gören köylüler, itfaiyeye haber verdi.

    Adrese gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürüldü.

    EV KULLANILAMAZ HALDE

    Yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

    Bolu'da 2 katlı ahşap ev alev alev yandı VİDEO

    Bolu da 2 katlı ahşap ev alev alev yandı #1


    Bolu da 2 katlı ahşap ev alev alev yandı #2

    Bolu da 2 katlı ahşap ev alev alev yandı #3

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