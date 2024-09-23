Bolu'da 21 yaşındaki genç traktör altında kalarak can verdi Yayladan dönüş yolunda kontrolden çıkan traktörün altında kalan 21 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

İHA

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti Beldesi’nde meydana gelen olayda Ilıca Yaylası’ndan köyüne dönen Muhammed Can Dedeoğlu (21) yönetimindeki 14 BC 470 plakalı traktör, orman yolunda kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan traktör, uçuruma yuvarlandı. Meydana gelen kazada traktörün altında kalan 21 yaşındaki genç, feci şekilde can verdi.

Ailesinin bir süre haber alamadığı genç, yayla yolunda uçuruma devrilmiş vaziyette bulundu.

OTOPSİ YAPILACAK

Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dedeoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Mudurnu Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)