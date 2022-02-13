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    Bolu'da 3 katlı bina alev alev yandı

    Bolu’da, 3 katlı ahşap bina çıkan yangında tamamen kullanılamaz hale geldi.
    • AA
    • 13.02.2022 - 05:36
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    Bolu'da 3 katlı bina alev alev yandı

    Bolu Gölyüzü mahallesi Şehit Kani caddesinde saat 03.00 sıralarında yangın ihbarı alındı.

    3 KATLI AHŞAP BİNADA YANGIN ÇIKTI

    Yangının sokak üzerinde bulunan ve kullanılmayan 3 katlı ahşap binada belirlenemeyen bir nedenle çıktığı öğrenildi.

    Ahşap binadan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi.

    Bolu da 3 katlı bina alev alev yandı #1

    2 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

    Rüzgarın da etkisiyle 3 katlı binayı saran alevler ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

    Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken 3 katlı bina tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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