Bolu'da 3 katlı bina alev alev yandı

Bolu’da, 3 katlı ahşap bina çıkan yangında tamamen kullanılamaz hale geldi.

Bolu Gölyüzü mahallesi Şehit Kani caddesinde saat 03.00 sıralarında yangın ihbarı alındı.

3 KATLI AHŞAP BİNADA YANGIN ÇIKTI

Yangının sokak üzerinde bulunan ve kullanılmayan 3 katlı ahşap binada belirlenemeyen bir nedenle çıktığı öğrenildi.

Ahşap binadan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi.





2 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Rüzgarın da etkisiyle 3 katlı binayı saran alevler ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken 3 katlı bina tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



