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    Bolu’da 5 hırsız, 300 saatlik görüntüler izlenerek yakalandı

    5 gün içerisinde 6 iş yeri ve 1 evi soyan 5 kişi, 300 saatlik güvenlik kamerası görüntüleri incelenerek tespit edildi. Gözaltına alınan şahıslar, adliyeye sevk edildi.
    • DHA
    • 23.11.2021 - 17:23
    • Güncelleme : 23.11.2021 - 17:28
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    Bolu’da 5 hırsız, 300 saatlik görüntüler izlenerek yakalandı

    Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 13-18 Kasım tarihleri arasında kent merkezinde aralarında av bayilerinin de olduğu 6 iş yeri ve 1 evden hırsızlık yapıldığı ihbarı aldı.

    Harekete geçen ekipler, hırsızlık olayının gerçekleştiği yerlerde incelemelerde bulundu.

    93 KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İZLENDİ

    Başlatılan çalışmalar kapsamında, bölgelerde bulunan 93 kameradaki 300 saatlik görüntüyü tek tek izlenerek şüphelilerin eşkalleri belirlendi.

    Polis; S.A. (20), H.Ö. (23), T.K. (19), Y.C. (19) ve G.Ö. (20) isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

    5 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

    Bolu’da 5 hırsız, 300 saatlik görüntüler izlenerek yakalandı VİDEO

    Bolu’da 5 hırsız, 300 saatlik görüntüler izlenerek yakalandı #1

    Bolu’da 5 hırsız, 300 saatlik görüntüler izlenerek yakalandı #2

    Bolu’da 5 hırsız, 300 saatlik görüntüler izlenerek yakalandı #3

    Bolu’da 5 hırsız, 300 saatlik görüntüler izlenerek yakalandı #4

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