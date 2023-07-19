İHA
Bolu'nun Mengen ilçesi ile Gökçesu beldesi arasında yer alan Veliler köyü yakınlarındaki ormanlık alandan gelen kötü kokudan şüphelenen bir kişi yan yana hareketsiz halde yatan ölü köpekleri fark etti.
Tavuk kemikleriyle birlikte yerde bulunan köpekleri gören vatandaş durumu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.
Köpeklere otopsi yapılacak
İlk incelemede köpeklerin zehirlenmiş olduğu tespit edildi.
İki köpek otopsi için jandarma ekiplerince Ankara'ya gönderilirken diğer köpekler ise iş makinesiyle açılan çukura gömüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.