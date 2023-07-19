Bolu'da 6 köpek yan yana sıralanmış halde ölü bulundu Bolu'da ormanlık alanda yan yana sıralanmış şekilde ölü bulunan 6 köpeğin ölüm nedenleri araştırılıyor.

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İHA

Bolu'nun Mengen ilçesi ile Gökçesu beldesi arasında yer alan Veliler köyü yakınlarındaki ormanlık alandan gelen kötü kokudan şüphelenen bir kişi yan yana hareketsiz halde yatan ölü köpekleri fark etti.

Tavuk kemikleriyle birlikte yerde bulunan köpekleri gören vatandaş durumu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

Köpeklere otopsi yapılacak

İlk incelemede köpeklerin zehirlenmiş olduğu tespit edildi.

İki köpek otopsi için jandarma ekiplerince Ankara'ya gönderilirken diğer köpekler ise iş makinesiyle açılan çukura gömüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.