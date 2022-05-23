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    Bolu'da 71 yaşındaki kadının bindiği asansör yere çakıldı

    Sağlık problemleri yaşayan yaşlı kadının, merdivenleri kullanamadığı için yaptırdığı asansörün halatı koptu. Yere çakılan asansörde yaşlı kadın ayaklarından yaralandı.
    • 23.05.2022 - 10:42
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    Bolu'da 71 yaşındaki kadının bindiği asansör yere çakıldı

    Bolu'nun Sağlık Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanda yaşayan 71 yaşındaki kadın, dehşeti yaşadı.

    Sağlık sorunları olduğu bilinen Nezaket Ural, merdivenlerden çıkamadığı için evinin dış çephesine yük asansörü yaptırdı.

    İHA'nın aktarımına göre Ural, asansörle aşağı inmek istediği sırada halatı kopan asansörle birlikte yere çakıldı.

    Kabinin kapısı açılmadı

    Apartmandan gelen gürültüyü duyarak olay yerine giden vatandaşlar asansör kabininin kapısını açamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yaşlı kadının ayakları zarar gördü

    İtfaiye ekiplerinin kapıyı açarak dışarı çıkardığı Ural’ın ayaklarından yaralandığı görüldü.

    Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ural, tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

    Bolu da 71 yaşındaki kadının bindiği asansör yere çakıldı #1

    Bolu da 71 yaşındaki kadının bindiği asansör yere çakıldı #2

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    Bolu da 71 yaşındaki kadının bindiği asansör yere çakıldı #4


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