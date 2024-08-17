İHA
Bolu'nun Göynük ilçesinde 3 gündür devam eden orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
Yangın söndürme çalışmalarına katılan orman işletme personellerinden 5 kişi rüzgarın tersten esmesiyle çevrelerini saran alevlerin arasında kaldı.
YAŞANANLAR KAMERADA
Alevler ile aralarında 5 metre olan personellerin kaçış anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Dumandan etkilenen personeller ilk müdahalelerinin ardından istirahate alındı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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