İHA

Bolu'nun Göynük ilçesinde 3 gündür devam eden orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

söndürme çalışmalarına katılan orman işletme personellerinden 5 kişi rüzgarın tersten esmesiyle çevrelerini saran alevlerin arasında kaldı.

YAŞANANLAR KAMERADA

Alevler ile aralarında 5 metre olan personellerin kaçış anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dumandan etkilenen personeller ilk müdahalelerinin ardından istirahate alındı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)