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    Bolu'da alkollü araç sürücüsü sahte kimlikle yakalandı

    Kent merkezinde günübirlik evlere düzenlenen operasyonda, alkollü araç kullanmaktan aranan şahıs, sahte kimlikle yakalanarak adliyeye gönderildi.
    • İHA
    • 17.12.2021 - 17:28
    • Güncelleme : 17.12.2021 - 17:36
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    Bolu'da alkollü araç sürücüsü sahte kimlikle yakalandı

    Bolu'da emniyet müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde bulunan günübirlik kiralanan evlere denetim gerçekleşti.

    SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI

    Bu kapsamda alkollü araç kullanmaktan aranan M.A. isimli şahıs, günübirlik kiralanan bir evde sahte kimlikle yakalandı.

    ADLİ İŞLEMLERİ TAMAMLANACAK

    Burada yakalanan M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Bolu da alkollü araç sürücüsü sahte kimlikle yakalandı #1

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