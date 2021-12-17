- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Bolu'da alkollü araç sürücüsü sahte kimlikle yakalandı
Bolu'da alkollü araç sürücüsü sahte kimlikle yakalandı
Kent merkezinde günübirlik evlere düzenlenen operasyonda, alkollü araç kullanmaktan aranan şahıs, sahte kimlikle yakalanarak adliyeye gönderildi.
- İHA
- 17.12.2021 - 17:28
- Güncelleme : 17.12.2021 - 17:36
Bolu'da emniyet müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde bulunan günübirlik kiralanan evlere denetim gerçekleşti.
SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI
Bu kapsamda alkollü araç kullanmaktan aranan M.A. isimli şahıs, günübirlik kiralanan bir evde sahte kimlikle yakalandı.
ADLİ İŞLEMLERİ TAMAMLANACAK
Burada yakalanan M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.