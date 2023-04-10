Bolu’da amatör küme maçında başlayan kavga tribünlere de sıçradı Beraberlik golünün gelmesiyle iplerin daha fazla gerildiği amatör küme play-off maçında, iki takımın oyuncuları ve teknik heyet kavgaya tutuştu. Tribünlerin de karışmasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

İHA Amatör lig maçlarında sık sık kavgalar yaşanıyor. Çoğu zaman taraftarların da karıştığı olaylarda, ortalık adeta savaş alanına dönüyor. Bu kez görüntüler amatör küme play-off maçından. Bolu'nun Karaçayır Mahallesi'nde oynanan maçta Geredespor ile Aladağspor karşı karşıya geldi. Beraberlik golü kavgayı getirdi Gergin başlayan ve devam eden maçın 90+7'nci dakikasında Geredespor, Aladağspor karşısında beraberlik golünü buldu. Gol sonrasında saha içerisinde iki taraf arasında ipler gerildi. Tartışmanın büyümesiyle iki takımın oyuncuları ve teknik heyeti kavga etti. Tribünler de dahil oldu Saha içerisindeki kavgaya takımların tribünde bulunan taraftarları da dahil oldu. Olaya Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı çevik kuvvet ekiplerinin müdahalesi sonrası güçlükle yatıştırıldı. Gözaltı sayısı 3 Kavga anları, anbean kameralara da yansıdı. 3 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.