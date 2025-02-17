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Bugün TFF 1.Lig'te kritik mücadele oynanacak...

Sakaryaspor kendi sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek.

BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Kritik mücadele öncesi Ankaragücü taraftarları deplasmana gitmek için otobüslerle çıktılar.

Taraftarlar Bolu yakınlarında bir tesiste mola verdikleri sırada birbirleri arasında kavgaya tutuştu.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Sopa ve masaların havada uçuştuğu kavgayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polisler sevk edildi.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Çok sayıda yaralının kavgayı ayırmak için emniyet güçlerinin müdahalesinin sürdüğü öğrenildi.

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Furkan Can
Editor