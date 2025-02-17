Haber Merkezi
Bugün TFF 1.Lig'te kritik mücadele oynanacak...
Sakaryaspor kendi sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek.
BİRBİRLERİNE GİRDİLER
Kritik mücadele öncesi Ankaragücü taraftarları deplasmana gitmek için otobüslerle çıktılar.
Taraftarlar Bolu yakınlarında bir tesiste mola verdikleri sırada birbirleri arasında kavgaya tutuştu.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Sopa ve masaların havada uçuştuğu kavgayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polisler sevk edildi.
ÇOK SAYIDA YARALI VAR
Çok sayıda yaralının kavgayı ayırmak için emniyet güçlerinin müdahalesinin sürdüğü öğrenildi.
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