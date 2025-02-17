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Bolu'da Ankaragücü taraftarları bir tesiste kendi arasında kavga etti

Bolu'da Ankaragücü taraftarları bir tesiste kendi arasında kavga etti Sakaryaspor deplasmanına giden Ankaragücü taraftarları Bolu'da bir tesiste verdikleri mola sırasında birbirleri arasında kavgaya tutuştu. Polislerin olay yerine sevk edildiği kavgada çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi.