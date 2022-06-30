Petrol
112
-0.15%
Euro
17.3744
-0.08%
Dolar
16.6319
-0.04%
Altın
972.93
-0.01%
Borsa
2402
-3.55%
Bitcoin
337.942
-1.16%
BTXN Coin
6.73
-5.47%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 22 C

    Bolu'da araç bariyerleri parçaladı: 2 ölü, 2 yaralı

    Bolu'da iki aracın çarpışması sonucu araçlardan biri karşı şeride geçti. Kazada 2 kişi ölürken 2 kişi ise yaralandı.
    • 30.06.2022 - 04:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bolu'da araç bariyerleri parçaladı: 2 ölü, 2 yaralı

    Bolu'da saat 01.00 sıralarında TEM Otoyolu Yedigöller Park mevkiinde, İstanbul istikametine seyir halinde olan Yiğit Üzer yönetimindeki otomobil, aynı istikamette ilerleyen Yusuf Topluca idaresindeki otomobille çarpıştı.

    Otomobil karşı şeride fırladı

    Çarpışmanın etkisiyle Topluca’nın kullandığı otomobil bariyerleri parçalayarak karşı şeride geçti.

    Bolu da araç bariyerleri parçaladı: 2 ölü, 2 yaralı #1

    2 kişi yaşamını yitirdi

    İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, polis, jandarma, itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler yaralanırken Yusuf Topluca yönetiminde araç içerisinde bulunan ve isimleri henüz belirlenemeyen 2 kişi hayatını kaybetti.

    Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı.

    Bolu da araç bariyerleri parçaladı: 2 ölü, 2 yaralı #2

    Ekipler inceleme başlattı

    İHA'nın haberine göre, kazada hayatını kaybeden 2 kişinin cesedi yapılan incelemenin ardından Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Bolu da araç bariyerleri parçaladı: 2 ölü, 2 yaralı #3

    Bolu da araç bariyerleri parçaladı: 2 ölü, 2 yaralı #4


    İlginizi Çekebilir

    Nefesler tutuldu! Zamlı asgari ücret açıklandı mı, kaç lira oldu?
    Gündem

    Nefesler tutuldu! Zamlı asgari ücret açıklandı mı, kaç lira oldu?

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    CryptoTrader

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Survivor All Star 2022'de finale doğru! Yarı finalde hangi isimler var?
    Medya

    Survivor All Star 2022'de finale doğru! Yarı finalde hangi isimler var?

    Görüş Bildir