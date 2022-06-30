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Bolu'da araç bariyerleri parçaladı: 2 ölü, 2 yaralı

Bolu'da araç bariyerleri parçaladı: 2 ölü, 2 yaralı

Bolu'da iki aracın çarpışması sonucu araçlardan biri karşı şeride geçti. Kazada 2 kişi ölürken 2 kişi ise yaralandı.