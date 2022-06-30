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- Bolu'da araç bariyerleri parçaladı: 2 ölü, 2 yaralı
Bolu'da araç bariyerleri parçaladı: 2 ölü, 2 yaralı
- 30.06.2022 - 04:08
Bolu'da saat 01.00 sıralarında TEM Otoyolu Yedigöller Park mevkiinde, İstanbul istikametine seyir halinde olan Yiğit Üzer yönetimindeki otomobil, aynı istikamette ilerleyen Yusuf Topluca idaresindeki otomobille çarpıştı.
Otomobil karşı şeride fırladı
Çarpışmanın etkisiyle Topluca’nın kullandığı otomobil bariyerleri parçalayarak karşı şeride geçti.
2 kişi yaşamını yitirdi
İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, polis, jandarma, itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler yaralanırken Yusuf Topluca yönetiminde araç içerisinde bulunan ve isimleri henüz belirlenemeyen 2 kişi hayatını kaybetti.
Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı.
Ekipler inceleme başlattı
İHA'nın haberine göre, kazada hayatını kaybeden 2 kişinin cesedi yapılan incelemenin ardından Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.