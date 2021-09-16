Yol kenarında yatan yaralı yavru ayıyı fark eden otomobil sürücüsü, ayıyı kurtarmaya yetişemedi. Ekipler, ayının doğal yem olması için cesedini doğaya bıraktı.

Bolu'nun Yeniçağa ile Gerede ilçeleri arasındaki D-100 yolunda otomobiliyle seyir halinde olan Mustafa Çetin, yol kenarında yavru ayının yattığını gördü.

Çetin, aracını yol kenarına park ederek, ayıya yaklaşınca yaralı olduğunu fark etti.

Durum, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Bu sırada diğer sürücüler de yol kenarında durdu.

DOĞAL YEM OLMASI İÇİN DOĞAYA BIRAKILDI

Yavru ayı, bu sırada öldü. Araç çarpması sonucu ağır yaralandığı belirlenen yavru ayı, doğal yem olması için ekipler tarafından orman alanına götürüldü.

Bolu'da aracın çarptığı yavru ayı öldü VİDEO





















